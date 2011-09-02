Бондарчук: Нафтогаз не должен повторить судьбу Укртелекома

Председатель Центрисполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК заявляет, что анонсированная властью реструктуризация НАК «Нафтогаз Украины» может стать важным шагом в направлении выполнения европейских энергетических стандартов и пересмотра невыгодных газовых контрактов с Россией 2009 года, при условии, что власть в очередной раз не попытается «роздерибанить» стратегические активы страны в частных интересах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», С.БОНДАРЧУК отметил, что «Нафтогаз» не должен повторить судьбу «Укртелекома», который был приватизирован без конкуренции, анонимно и с очевидными убытками для государства.

«Запланированная реструктуризация «Нафтогаза» и частичная приватизация компаний, которые создадут на его основе, должна проходить исключительно через международные рынки, прозрачно и на конкурентной основе. Только в этом случае такие действия усилят экономический суверенитет страны и благосостояние граждан, а не приведут только к обогащению клептоманов от власти», - считает С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, сегодня власть вместо того, чтобы втягиваться в демонстративное информационное противостояние с Москвой, должна, прежде всего, сделать конкретные профессиональные действия, которые позволят проводить газовые переговоры с Россией на ровных и реально защитить украинские интересы.

«В частности, в качестве первого шага, необходимо перенести пункты учета газа, который поставляется из России в Украину и страны ЕС с западной границы на восточную, туда, где они и должны быть. Это оградит Украину от безосновательных обвинений в незаконном присвоении российского газа, а, следовательно, усилит международное доверие к позиции нашей страны как транзитеру», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и вывода из нее компаний, занимающихся транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ отметил, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

В свою очередь председатель ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничестве двух компаний.

Позже пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЯНЕНКО, комментируя это заявление А.МИЛЛЕРА, заявил, что вопрос о слиянии «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» не обсуждался и не обсуждается.

Также сегодня стало известно, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьеру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».