В Донецке - новый прокурор, старого перевели в Киев

В Донецке генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА представил нового прокурора области Владимира ВЫШИНСКОГО, а прежнего - Романа АНДРЕЕВА - перевел на работу в Киев в Генпрокуратуру.

Как передает кореспондент УНИАН, перед тем, как представить личному составу прокуратуры Донецкой области нового главу, В.ПШОНКА сообщил, что Р.АНДРЕЕВ в Киеве возглавит в Генпрокуратуре Главное управление по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, производством дознания и следствия.

По словам генпрокурора, новая должность для Р.АНДРЕЕВА очень ответственная, но он надеется, что для Генеральной прокуратуры «этот перевод будет большой пользой».

Представляя нового прокурора Донецкой области В.ВЫШИНСКОГО, В.ПШОНКА отметил, что это опытный работник, который уже проработал в органах прокуратуры более 20 лет и показал себя с самой лучшей стороны.

Генпрокурор особо отметил заслуги В.ВЫШИНСКОГО в должности прокурора Севастополя, куда он был назначен в марте 2010 года переводом из Донецкой областной прокуратуры. В.ПШОНКА признался, что он тогда «мало помогал» В.ВЫШИНСКОМУ, «проверял его - справится ли», но убедился, что «справился».

«Теперь я вам его возвращаю», - с улыбкой сказал генпрокурор, обращаясь к донецким коллегам. При этом В.ПШОНКА добавил, что как бы нелегко было В.ВЫШИНСКОМУ в Крыму, он «берег закон в Севастополе», что и продолжит теперь делать в Донецком регионе.

После представления к В.АНДРЕЕВУ и к В.ВЫШИНСКОМУ выстроилась целая очередь тех, кто с букетами красных роз поспешил поздравить их с назначением. Среди поздравлявших были председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ, глава Донецкого облсовета Андрей ФЕДОРУК, первый заместитель Донецкого городского головы Николай ВОЛКОВ, начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Виктор ДУБОВИК и другие.