Власенко подозревает, что прокуратура начнет «танцы с волками»

Какие бы бывший первый заместитель главы «Нафтогаза» Игорь ДИДЕНКО не давал оценки директивам екс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, на юридическую квалификацию ее дела это не влияет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя заявление И.ДИДЕНКО в ходе дебатов в суде по его уголовному делу.

По словам депутата, бывший представитель руководства "Нафтогаза" был допрошен по делу Ю.ТИМОШЕНКО, где очень четко отразил свою позицию, сказав, что понимал все решения, понимал, что происходит.

«Я дословно готов процитировать, практически близко к тесту (его слова), и ДИДЕНКО сказал о том, что «когда в одной комнате находятся министр, премьер-министр и мой непосредственный начальник, я вопросов не задаю, я понимаю, что надо это выполнять», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он отметил, что то, что И.ДИДЕНКО сказал во время дебатов, останется в материалах его дела, а что касается дела Ю.ТИМОШЕНКО, то его показания «абсолютно четкие и понятные… он не ставил под сомнение директивы Юлии Владимировны».

«На самом деле подписание ДИДЕНКО или не подписание контрактов, понимал ли он, что это директивы Кабмина, или понимал, что это директивы Господа Бога - это никак не влияет на квалификацию дела ТИМОШЕНКО. Я понимаю, что прокуратура, возможно, сейчас начнет очередные «танцы с волками», то есть заставит человека изменить показания под давлением или под предлогом, или под поводом изменить ему на более мягкую статью», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, если прокуратура действительно пойдет по такому пути, то это будет очередным обманом.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО на последнем судебном заседании по его делу заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы КМУ были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО – никогда бы не выполнял их.

«Я бы никогда не подписал договоры, которые я подписал, и не вынес бы их на рассмотрение правления, если бы я только знал, что директивы, которые обязывают меня подписать эти договоры, были приняты единолично ТИМОШЕНКО, а не были приняты коллегиально органом Кабинета министров Украины. Когда мне их показали, я абсолютно был уверен, что это были директивы Кабмина, а не лично ТИМОШЕНКО. Поэтому я очень сожалею о том, что я вынужден был выполнять при принятии своих решений единоличные указания тогдашнего премьер-министра», - сказал И.ДИДЕНКО.