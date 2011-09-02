Бригинец: Киреева могут убить

Депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ обеспечить пожизненную охрану судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ, чтобы сделать невозможным его физическое устранение как свидетеля после вынесения приговора по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующее обращение, копия которого имеет в своём распоряжении УНИАН, он направил В.ПШОНКЕ.

«По моему убеждению, - отмечается в обращении А.БРИГИНЦА, - существует опасность того, что Родион КИРЕЕВ может быть убит. Такие действия могут быть совершены лицами, которым не нужен будет главный свидетель и судья, который знает всю закулисную ситуацию вокруг одиозного суда над Юлией ТИМОШЕНКО».

По мнению депутата Киевсовета, после изменения власти в Украине будет открыто уголовное дело относительно заказных политических судов, где показания Р.КИРЕЕВА будут иметь ключевое значение.

В обращении к генпрокурору А.БРИГИНЕЦ вспоминает гибель министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, свидетельства которого могли бы прояснить ситуацию вокруг резонансного убийства журналиста Георгия Гонгадзе и вывести следствие на реальных заказчиков преступления.

Как считает А.БРИГИНЕЦ, «так же через КИРЕЕВА в будущем можно будет выйти и на заказчиков и на кукловодов газового дела ТИМОШЕНКО».

«У меня как гражданина Украины есть основания волноваться за жизни судьи КИРЕЕВА, который оказался в аналогичной роли ненужного свидетеля и соучастника. Именно поэтому, глубокоуважаемый господин генеральный прокурор, обращаюсь к Вам принять все необходимые меры для избежания трагического развития событий в отношении судьи Родиона КИРЕЕВА», - подчеркивает А.БРИГИНЕЦ.