Процедуру обмена водительского удостоверения упростили

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, которыми упрощается процедура обмена водительского удостоверения.

Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 31 августа, сообщает УНИАН пресс-служба Кабмина.

Порядок выдачи удостоверения водителя и допуск граждан к управлению транспортными средствами, учитывая внесенные изменения в Положение, существенно упрощается. До принятия указанного постановления лицам, которые за последние 12 месяцев не управляли транспортными средствами, обмен удостоверений водителя проводился после прохождения теоретического и практического экзаменов.

В целях упрощения процедуры обмена водительских удостоверений возникла необходимость в проведении обмена водительского удостоверения без сдачи экзаменов независимо от срока, в течение которого лицо не управляло транспортным средством. В этой связи и было подготовлено указанное постановление.

Принятие этого нормативно-правового акта позволяет значительно упростить порядок обмена водительских удостоверений, способствует исключению социального напряжения среди населения и улучшению процесса обслуживания граждан при обмене указанных документов, отмечают в пресс-службе.