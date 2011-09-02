Дело об отравлении Ющенко закроют?

В Генеральной прокуратуре Украины не исключают, что уголовное дело об отравленни бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО может быть закрыто.

Об этом сообщает "Сегодня" (№ 193 от 2 сентября) со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре.

Издание отмечает, что Генпрокуратура настаивает на новых анализах крови, однако В.ЮЩЕНКО по-прежнему уклоняется от этой процедуры. Об этом на запрос «Сегодня» сообщили в ГПУ, отметив, что экс-президент не поясняет мотивов отказа, а просто игнорирует приглашения.

Информированный источник в прокуратуре выдвинул две версии такого поведения бывшего Президента, признанного потерпевшим: «Либо ЮЩЕНКО не желает отвечать на вопросы, которые бы уличили его в заведомо ложных показаниях (о том, что отравление было), либо не хочет подставлять людей, которые задумывали всю эту диоксиновую «спецоперацию» в угоду тогдашнему политическому моменту, в результате которой ЮЩЕНКО и стал Президентом».

Как отмечает «Сегодня», в Генпрокуратуре «поговаривают, что дело вообще скоро прекратят по статье об отсутствии состава или даже события преступления».

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был отправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

21 января этого года В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.