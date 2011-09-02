Яценюк: в Донецке с людьми не привыкли считаться

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в Донецкой области закрываются школы, потому что у местной власти «скотское отношение» к людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

А.ЯЦЕНЮК констатировал, что, согласно статистическим данным и прогнозам Донецкой облгосадминистрации на ближайшие 5 лет, в регионе увеличивается количество учеников, но местная власть намеренно закрывает учебные заведения, несмотря на протесты родителей учеников, самих школьников и учителей.

«Как же вы можете закрывать школы, когда у вас растет число учащихся?! Это же уже было в 90-е годы – позакрывали детские садики и быстро там сделали офисы частных компаний. Кстати, эта же история идет по отдельным помещениям школ в Донецкой области», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос журналистов, почему так происходит именно в Донецкой области, он подчеркнул, что органы власти на местах здесь не считаются с людьми, пренебрегают их мнением, игнорируют интересы жителей.

«Почему такое происходит в Донецке? Я вам скажу свое личное мнение. То, что я увидел сегодня, – это скотское отношение к людям. Никакого другого диагноза я не могу дать», - заявил лидер «Фронта Змін», напомнив, что сегодня он участвовал в празднике Первого звонка в донецкой школе № 111, вопрос о ликвидации которой до сих пор находится на рассмотрении в судах.

«Я сегодня был шокирован: возле 111-й школы милиции было столько же, сколько было на праздновании Дня Независимости. Кого они охраняли, от кого они охранялись? В Макеевке, говорят, была та же история – согнали два автобуса милиционеров. Против кого? Против родителей? Против детей, которые пришли учиться в школу?» - посетовал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что закрытие школ должно быть обязательно согласовано с общественностью, должны быть решены все возникшие при этом вопросы.

А.ЯЦЕНЮК раскритиковал такой подход местных руководителей к решению вопросов о ликвидации учебных заведений.

«Поэтому у меня только один диагноз: с людьми обращаются, не как с людьми. Их мнение никого не интересует. Вот именно здесь, в Донецке, это и происходит. Ведь школы закрывают во многих областях – это правда. Но самая горячая ситуация – в Донецкой области», - заключил А.ЯЦЕНЮК.

Справка УНИАН В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой ОГА, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».