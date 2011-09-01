СМИ: Янукович попробует успокоить Запад, выпустив Луценко

В Украине началась реализация политтехнологии по отбеливанию Виктора ЯНУКОВИЧА от обвинений в репрессиях против своего главного политического оппонента Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом пишут «Комментарии:» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, власть никогда не откажется от посадки Ю.ТИМОШЕНКО. А чтобы снизить градус критики Западом решила помиловать Юрия ЛУЦЕНКО и посадить кого-то своего.

«Запад прогнозировано стал все активнее обвинять украинского Президента в преследовании оппозиции и в авторитаризме. Первый же зарубежный визит В.ЯНУКОВИЧА в страну Евросоюза – в Польшу – показал, что любые его поездки на Запад будут начинаться и заканчиваться одной и той же темой: судом над Ю.ТИМОШЕНКО. Но поскольку отказываться от посадки экс-премьера никто не намерен, по источникам «Комментариев», на Банковой была придумана многоходовая технология для назойливого Запада. Ее суть состоит в следующем: судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО завершится для нее обвинительным приговором, но в это же время другой высокопоставленный подсудимый Ю.ЛУЦЕНКО может быть выпущен на свободу. Или, в крайнем случае, получит условный срок. Во всяком случае, в судебном процессе против бывшего главы МВД явно наметился перелом в его пользу, когда свидетели либо меняют показания, либо говорят то, что ставит под сомнение выводы следователей».

Кроме того, пишут «Комментарии:», для усиления эффекта и подтверждения объективности и беспристрастности судебной системы в Украине может быть предпринято еще ряд сопутствующих шагов. Массовые проверки в Кабинете министров и в областях Украины наверняка выявят немало нерадивых чиновников или еще лучше - взяточников. Поймать с поличным кого-то из своих, причем не делегированных во власть политическими попутчиками, как в случае с Василием ВОЛГОЙ, а именно влиятельных чинуш с партбилетом Партии регионов – самое лучшее доказательство того, что власть абсолютно не избирательно подходит к правосудию, и закон един для всех.

«В эту канву, отмечает издание, хорошо укладываются и показания генерала Алексея ПУКАЧА, который вдруг начал называть заказчиков убийства Георгия Гонгадзе. Поскольку в связи с этим снова прозвучала фамилия Владимира ЛИТВИНА, не исключено, что именно его сделают козлом отпущения. Отправить в СИЗО спикера парламента по резонансному делу, которое никак не могли довести до ума все эти годы – куда уж лучшее доказательство справедливости украинской власти».

«Если политтехнология с Ю.ЛУЦЕНКО (В.ЛИТВИНЫМ, кем-то из министров или губернаторов) сработает, то Западу останется либо рукоплескать В.ЯНУКОВИЧУ, либо на длительное время оставить его в покое со своими претензиями относительно авторитаризма…», - отмечает издание.