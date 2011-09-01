Народного депутата Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», экс-министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО вызывают на допрос.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По информации источников, А.ГРИЦЕНКО будут допрашивать в связи с митингом оппозиции на День Независимости.

Как известно, ранее по поводу событий 24 августа к следователю вызывали многолетнего политзаключенного Левко ЛУКЬЯНЕНКО, народного депутата Украины от НУ-НС Олеся ДОНИЯ, бютовца Александра ТУРЧИНОВА, лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНЫБОКА и других.