Власенко говорит, что Азаров солгал студентам

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО называет «ложью» заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что бывшая председатель правительства Юлия ТИМОШЕНКО в 2009 году подделала директивы Кабинета министров на подписание газовых контрактов с Россией и передала их тогдашнему председателю НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил в комментарии журналистам.

«Сегодня перед студентами в день знаний премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в очередной раз солгал украинскому обществу, отвечая на вопрос относительно обвинений экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Депутат отметил, что Н.АЗАРОВ, «как один из кураторов дела ТИМОШЕНКО, должен знать, что экс-премьер подписывала собственные директивы, а не директивы Кабмина, скрепляя их своей подписью и печатью».

Кроме того, по словам С.ВЛАСЕНКО, «Н.АЗАРОВ должен знать», что Министерство юстиции, возглавляемое Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, четко указало, что для подписания газовых соглашений не нужно никаких директив Кабмина, и что Ю.ТИМОШЕНКО имела все полномочия подписывать собственный документ под названием «директивы».

При этом депутат заверил, что никогда документ, о котором идет речь, не передавался на подпись О.ДУБИНЕ, поскольку его, как известно, завизировал тогдашний министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

В то же время С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что не представляет, каким образом Украина может «шагать в Европу», поскольку, по его словам, трудно представить, что до вынесения приговора по уголовному делу в любой европейской стране премьер-министр государства может позволить себе объявлять приговор по делу.

«Мне очень интересно после этого, как Президент ЯНУКОВИЧ будет рассказывать иностранным послам, что украинская власть не влияет на украинские суды», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время лекции для студентов Киевского национального университета премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО судят за фальшивые директивы, которые она предоставила для подписания газовых контрактов в 2009 году.

«ТИМОШЕНКО, зная прекрасно, что правительство не утверждало этих директив и никогда в жизни не утвердит, она создала подделку под названием «директивы правительства Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он еще раз подчеркнул, что подписанный в 2009 году газовый контракт невыгоден для Украины, и правительство прилагает все усилия, чтобы его пересмотреть.