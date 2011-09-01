Ющенко отдал своего «последнего мужика» в школу

Экс-президент Украины Виктор Ющенко утром побывал на линейке в элитном - 100-м киевском лицее, где в первый класс пошел его внук Виктор. Кстати, учиться Виктор-младший будет в 1-А классе, вместе с дочерью нардепа Анатолия Гриценко - Аней.

Торжественная линейка происходила не во дворе, а в актовом зале.

"Сегодня последнего мужика своего рода, ныне живущего, отдаем в первый класс", - сказал бывший президент со сцены.

Правда, Виктор-младший немного терялся на публике. Ему предоставили право прочитать стишок со сцены, но он на первой же строчке запнулся.

Мама Виталина и Виктор Андреевич, сидевшие в первых рядах, ободряли мальчика, как могли - дедушка даже проговаривал шепотом слова и делал знаки руками, но мальчик все равно очень стеснялся.

"Да он у нас гуманитарием все равно не будет, он у нас очень технический, это девушки у нас гуманитарные", - позже сказал ТСН.ua Виктор Ющенко, словно оправдывая малыша.

От начала линейки маленького Витю окружили фотографы, от которых он не знал куда спрятаться и даже забрался с ногами на стул.