Вдова Гонгадзе будет требовать открытого судебного процесса

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе - Мирослава ГОНГАДЗЕ - будет требовать в Европейском суде, чтобы судебный процесс над экс-генералом Алексеем ПУКАЧЕМ, который дает показания по делу об убийстве ее мужа, рассекретили и сделали открытым.

Об этом М.ГОНГАДЗЕ сказала в интервью Радио Свобода.

Она настаивает на том, что этот судебный процесс должен быть открытым, поскольку закрытая форма процесса не дает возможности ни близким Г.Гонгадзе, ни общественности узнать полную правду о том, что происходило тогда – 10 лет назад – в Таращанском лесу, и кто именно стоит за убийством журналиста.

«Общество должно об этом знать, и Конституцией предусмотрены права пострадавших, предусмотрена открытость судебного процесса, и я буду, в принципе, обращаться в Европейский суд (по правам человека) с требованием о необходимости открытости этого судебного процесса, и буду ходатайствовать о том, что украинский суд нарушил мои права как пострадавшей в этом процессе”, - сказала вдова.

М.ГОНГАДЗЕ высказала мнение, что заявления А.ПУКАЧА в суде не новы, что он, на самом деле, лишь подтвердил те показания, которые давал во время досудебного следствия, и убеждена, что эти показания еще нужно проверять. «Фамилии КУЧМЫ, ЛИТВИНА, Кравченко, ДЖИГИ он называл и раньше. Именно на основе этих показаний и было возбуждено дело против экс-президента КУЧМЫ», – сказала она.

В то же время М.ГОНГАДЗЕ отметила, что “понятно, что как у ПУКАЧА, так и у Кравченко не было личных мотивов убивать Георгия, они выполняли приказ”.

«И кто же, как не руководство государства, или спецслужбы может дать приказ генералам Министерства внутренних дел? Конечно, показания ПУКАЧА необходимо проверять. И как КУЧМА, так и ЛИТВИН, так и ДЖИГА – они все еще на свободе, все еще живы, и они должны свидетельствовать в судебном процессе, именно в этом судебном процессе!”, - продолжила вдова.

Она также обратила внимание, что в суде А.ПУКАЧ не раскаивается.

«Генерал ПУКАЧ сегодня не раскаивается, а убеждает суд, что действовал правомерно, убив Георгия. ПУКАЧА однозначно должны наказать пожизненным заключением. Но принципиальным в этом процессе является не так доказательство вины ПУКАЧА, как выявление и привлечение к ответственности непосредственных заказчиков убийства Георгия”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Как известно, представитель интересов в суде вдовы журналиста М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что А.ПУКАЧ на заседании суда во вторник, 30 августа, назвал те же фамилии заказчиков убийства Гонгадзе, которые называл в ходе досудебного следствия, в частности, Л.КУЧМЫ, Ю.Кравченко и В.ЛИТВИНА.

Кроме того, по ее словам, А.ПУКАЧ заявил, что, убив Г.Гонгадзе, он спас Украину от конституционного переворота.