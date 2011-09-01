Литвин стелит солому на своем будущем округе?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что День знаний ежегодно приобретает новое звучание вследствие трансформации украинского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на празднике первого звонка в Новоград-Волынской школе №9 в Житомирской области.

«Это очень хорошо, что в наш изменчивый, бурный век сохраняются непреходящие и основополагающие ценности – такие, к которым относятся знания», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что несмотря на изменения, которые переживает Украина, и несмотря на ту трансформацию из одной системы общественных координат в другую и утверждение как государства, украинцы хранят этот праздник – праздник первого звонка.

«Более того, я вижу, что он – этот праздник – приобретает новое звучание и становится действительно всенародным праздником, потому что знания всегда были востребованы, интелект всегда был и будет нужен», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его мнению, в ХХІ веке экономика знаний и культура будут отличать нации и народы. «Они также будут определять лицо стран, будут обеспечивать лидерство в непростом глобальном мире, который далеко не благосклонен к Украине, как к государству, которое становится на путь развития и которое утверждается как полноценный, весомый игрок на мировой арене», - считает он.

В.ЛИТВИН подчеркнул также, что в Украине политикам нужно делать все большую ставку на образование, предусматривая соответствующее финансирование этой системы.

Поздравляя первоклассников, В.ЛИТВИН призвал их становиться настоящими лидерами.