Табачник не приехал в столичную школу №25

Министр образования и науки Дмитрий Табачник сегодня не будет участвовать в презентации совместного проекта российских и украинских ученых "Виртуальная школа", которая проходит в столичной школе номер 25. Как передает корреспондент «Сегодня»,об этом стало известно буквально за 10 минут до начала линейки. Посол России в Украине Михаил Зурабов на торжество прибыл.

Как сообщал УНИАН, вчера на встрече с журналистами глава Администрации президента Сергей Левочкин на вопрос, прогнозируется ли отставка Табачника, заявил: «Несомненно, да».