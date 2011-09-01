Табачник не приехал в столичную школу №25

09:42, 01 сентября 2011
Политика
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На линейку прибыл посол России Зурабов

Министр образования и науки Дмитрий Табачник сегодня не будет участвовать в презентации совместного проекта российских и украинских ученых "Виртуальная школа", которая проходит в столичной школе номер 25. Как передает корреспондент «Сегодня»,об этом стало известно буквально за 10 минут до начала линейки. Посол России в Украине Михаил Зурабов на торжество прибыл.

Как сообщал УНИАН, вчера на встрече с журналистами глава Администрации президента Сергей Левочкин на вопрос, прогнозируется ли отставка Табачника, заявил: «Несомненно, да».

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