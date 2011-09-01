Тимошенко призывает студентов быть в аудиториях, а не на митингах

Юлия ТИМОШЕНКО призывает студентов 1 сентября находиться в аудиториях, а не на митингах. Об этом сказано в поздравлении по случаю Дня знаний, размещенном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер-министр поздравляет студентов, школьников, учителей, преподавателей, выпускников, первоклассников, мам, пап, бабушек и дедушек со светлым и добрым праздником: «Я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Пусть у вас все будет хорошо, все сложится в жизни и исполнятся самые заветные мечты!».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отдельно обращается к студентам: «Вы – авангард общества, который не сломает никакая диктатура и никакие запугивания. Но все равно, я призываю вас первого сентября находиться в аудиториях, а не на площадях и митингах. Потому что ваши знания и хорошее образование – это то, что необходимо для успеха нашей страны в мире!».

«Несмотря на то, что сегодня в Украине не все так благополучно, как хочется, мы непременно построим красивое, демократическое, сильное и счастливое государство. И строить ее будете вы – умные и интеллектуальные», - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.