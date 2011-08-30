Шлапак: власть допустила стратегическую ошибку в отношении МВФ

Бывший министр экономики Александр ШЛАПАК убежден, что если Украина не будет выполнять своих обязательств, то Международный валютный фонд прекратит с ней сотрудничество.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода” (№151 от 30 августа), говоря о причинах отмены визита миссии МВФ в Киев.

А.ШЛАПАК отметил: “В действительности же миссия не приедет из-за того, что Украина, как и раньше, не выполняет взятые на себя обязательства по проведению структурных реформ”.

“Подобную ситуацию мы имели в 2009 году, в прошлом году, сейчас. Назвать словом «реформы» то, что сегодня делается в нашей стране, чрезвычайно сложно: предприняв шаг вперед, мы делаем несколько назад”, - сказал бывший министр экономики.

По мнению А.ШЛАПАКА, “в дальнейшем следует ожидать более жесткой позиции фонда: не только к Украине, но и ко всем другим партнерам, которым он дает деньги в долг ”.

По его словам, новое руководство МВФ “не обременено обязательствами своих предшественников и жестче будет настаивать на необходимости соблюдать взятые Украиной обязательства”.

Как подчеркнул экономист, “пока Минфин не объяснит, как он сбалансирует 2011 год, не предложит реальные показатели бюджета 2012 года, пока Минтопливо не предоставит предложений по уменьшению дефицита НАК «Нафтогаз Украины», пока не будет запущена пенсионная реформа, денег МВФ мы не увидим”.

Отвечая на вопрос о том, какие последствия будут для Украины, А.ШЛАПАК сказал, что “очень негативные - особенно учитывая ситуацию на финансовых рынках”. По его словам, речь “идет о колоссальном недоверии инвесторов не только к частным, но и к государственным финансовым инструментам”.

Он считает, что сигнал о том, что МВФ не продолжает своей работы с Украиной, сделает инвесторов “еще более осторожными”.

А.ШЛАПАК отметил, что ситуация в Украине “существенно ухудшается”, и правительству необходимо будет позаимствовать достаточно большие суммы денег как в иностранной валюте, так и в национальной для того, чтобы профинансировать расходы бюджета.

По его словам, «несотрудничество» с МВФ чревато для Украины большими трудностями. Он напомнил, что на декабрь перенесены “большие долларовые платежи, которые нужно осуществить”. “За счет чего будем платить? Правительство должно найти возможность позаимствовать. Изъять эти деньги из резервов не является выходом. Или как мы будем выполнять социальные обязательства до конца года? Достаточно значительные, кстати”, - отметил бывший министр экономики.

А.ШЛАПАК считает, что “власть допустила стратегическую ошибку”, поскольку “если мы уже взялись сотрудничать с МВФ, знаем правила, то их нужно выполнять”.

Он напомнил, что, находясь в оппозиции, нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и действующий глава правительства Николай АЗАРОВ критиковали МВФ за то, что он сотрудничал с правительством Юлии ТИМОШЕНКО, которое не выполняет свои обязательства.

“По-моему, нынешняя власть понадеялась, что то же самое будет происходить и сейчас. Они сейчас не выполняют обязательств или выполняют их наполовину, делая полушаги в направлении реформ - и при этом надеются на продолжение работы с фондом. Я убежден, что дальше такого не будет”, - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 25 августа, ссылаясь на заявление специального советника директора МВФ Дэвида ЛИПТОНА, визит миссии Международного валютного фонда был перенесен на конец октября 2011 года.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО 23 августа находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.