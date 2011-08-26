Президент ПА ОБСЕ обеспокоен арестом Тимошенко

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Петрос ЕФТИМИУ выразил обеспокоенность в связи с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в рамках уголовного дела относительно превышения полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

«Вместе с другими представителями международного сообщества я внимательно слежу за этим судом, и я хотел бы подчеркнуть потребность в справедливых, прозрачных и независимых судебных процессах, которые бы помогли избежать впечатления о политике выборочного правосудия», - заявил Президент П.ЕФТИМИУ.

Он выразил надежду, что рассмотрение в суде дела Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить прозрачно и с соблюдением принципа верховенства права.

«Хотя обвинения против ТИМОШЕНКО достаточно серьезные, не менее серьезными являются и подозрения о политической мотивированности этого процесса. Я надеюсь и ожидаю от власти, что в рамках этого судебного преследования она будет придерживаться высшего уровня прозрачности и будет уважать верховенство права. Мы с нетерпением ждем возможности тесного сотрудничества для решения этих проблем и дальнейшего укрепления демократических структур в Украине», - подчеркнул Президент ПА ОБСЕ.