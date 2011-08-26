Посол в Москве заявил, что домом для Украины будет Европа

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО убежден, что Европейский Союз для Украины является будущим домом, а Россия – ближайшим соседом.

Как передает собственный кореспондент УНИАН в РФ, об этом посол сказал вчера вечером, выступая перед украинской диаспорой в Москве по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

“Украина демонстрирует последовательность в своем стратегическом курсе на интеграцию в Европейский Союз. Он отображает цивилизационный выбор народа и направлен, прежде всего, на утверждение в Украине европейской общественной модели”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, европейская интеграция играет роль главного инструмента обеспечения всесторонней модернизации Украины, ее превращения в высокоразвитую европейскую страну.

В то же время, как отметил посол, Украина выступает за углубление стратегического партнерства с Россией. “Мы оставили позади период конфронтации, от которой проигрывали обе стороны. Прагматизм, взаимопонимание и уважение к национальным интересам друг друга определяют сегодня характер украинско-российских отношений”, - сказал он.

По убеждению В.ЕЛЬЧЕНКО, объединение сил на пути модернизации экономик обеих стран, взаимовыгодные кооперационные связи, совместные проекты в высокотехнологических отраслях, динамичный рост двустороннего товарооборота возглавляют список выигрышей от такого взаимодействия.

“Киев не находится на раздорожье: Европейский Союз или Россия. Для Украины это два взаимодополняющих фактора ее успешного развития. Динамичные процессы современного мира, глобальная экономика, общие вызовы и угрозы свидетельствуют: идеология выбора «или-или» осталась в прошлом”, - сказал он.

В.ЕЛЬЧЕНКО уверен, что наступила эра кооперации, тем более, между соседними, близкими по духу народами. “Общеизвестная аллегория «все мы в одной лодке» актуальна как никогда. Только командная работа поможет двигаться вперед. Только объединенными усилиями возможно получение ожидаемых результатов”, - сказал посол.

“И если Европейский Союз – наш будущий дом, то Россия – наш ближайший сосед. А как известно – близкий сосед важнее дальнего родственника”, - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.