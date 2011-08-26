Кириленко требует уголовного дела против милиции

Лидер партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении действий сотрудников МВД по факту событий 24 августа во время мирных акций оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

«Я требую от Генеральной прокуратуры возбудить дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые 24 августа во время празднования Дня Независимости нарушили 33 и 39 статьи Конституции Украины. Эти статьи гарантируют каждому гражданину Украины свободу передвижения и право мирных собраний», - подчеркнул политик.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «обращение МВД в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела в отношении участников мирной акции необоснованные и циничные. Тем более, что ни один суд не запрещал представителям оппозиции двигаться по улице Владимирская, на которой правоохранители устроили провокацию против мирной демонстрации с применением слезоточивого газа».

Также лидер партии «За Украину!» отметил, что «требования МВД возбудить уголовное дело в отношении участников акции напоминают народную мудрость: на воре шапка горит».