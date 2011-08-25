Милиция собирает материалы на Турчинова

Против первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА может быть возбуждено уголовное дело в связи с событиями 24 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли быть возбуждено уголовное дело, он сказал: «Я не исключаю, но опять таки в определенном порядке».

По словам А.ЛАЗАРЕВА, в заявлениях А.ТУРЧИНОВА во время митинга оппозиционных сил 24 августа в Киеве с призывом двигаться в Администрацию Президента есть факт нарушения.

При этом он отметил, что в общем это вопрос к следователям или Управлению МВД в городе Киеве или прокуратуры Киева.

Также А.ЛАЗАРЕВ заметил, что прокуратура собирает материалы в связи с этим случаем, и позже они будут направлены в прокуратуру.