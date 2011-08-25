Судья Киреев зачитывает 5-й том дела Тимошенко

В Печерском районном суде Киева продолжается процедура исследования материалов уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО за подписание газовых соглашений в 2009 году с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ начал зачитывать пятый том материалов дела из 16-ти.

Перед этим защита Ю.ТИМОШЕНКО настаивала на том, чтобы судья изменил привычную процедуру и уже утром рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.

На это Р.КИРЕЕВ подчеркнул, что все ходатайства и заявления будут рассмотрены в конце заседания.

В свою очередь адвокат Юрий СУХОВ отметил, что у защиты экс-премьера нет на руках материалов дела и их подвезут через несколько минут, затем он попросил, чтобы ходатайство об изменении меры пресечения все же было рассмотрено.

В ответ судья Р.КИРЕЕВ сказал, что отсутствие материалов уголовного дела у защиты не является основанием для того, чтобы менялся привычный процесс ведения судебного заседания.