Томенко о "Нашей Украине", "Единой России", должностях и шапке

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что объединение вокруг Партии регионов побуждает оппозицию к координации действий, к окончательному определению среди политических партий: кто готов находиться в реальной ежедневной оппозиционной деятельности к власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в эфире на радио «Эра-FM», отвечая на вопрос об объединительных процессах, происходящих во власти и оппозиции, чем они отличаются и чем они похожи.

Вице-спикер парламента назвал понятным то, что, используя опыт «Единой России», Партия регионов собирает в свои ряды представителей других партий и хочет создать классическую партию власти, где, занимая властную должность, нужно быть представителем исключительно одной партии – Партии регионов.

С другой стороны, по словам Н.ТОМЕНКО, те более мелкие партии, которые привлекает Партия регионов, очевидно, получают от власти возможность баллотироваться в мажоритарных округах. «Это позволяет им расширить свое представительство во время парламентской избирательной кампании, которая, скорее всего, будет проходить в условиях смешанной системы», - подчеркнул он.

Что касается оппозиции, то она, по убеждению вице-спикера, в более сложной ситуации, поскольку оппозиция может объединяться только вокруг идей, ценностей, программ, а не вокруг должностей во власти, как это делает Партия регионов. «Но это необходимо делать, - отметил Н.Томенко, - потому что наступило время, когда нельзя утром идти на работу в Администрацию Президента или в правительственные институты, а вечером ходить на заседание оппозиции».

Н.ТОМЕНКО еще раз подчеркнул, что ряд политических партий, в частности «Наша Украина», которая делегировала ряд своих членов на должности к Президенту или в местную исполнительную власть и, согласно показаниям Виктора ЮЩЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА, очень четко себя позиционировала как защитник подходов нынешней власти, должна окончательно определиться. «Нельзя с одним караваем идти навстречу власти и оппозиции и менять шапку в зависимости от конъюнктуры. Нужно сказать: либо вы за власть, либо вы в оппозиции», - подытожил вице-спикер.