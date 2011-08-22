Суд по делу Луценко начал допрос 3-го фигуранта "квартирного" эпизода

Печерский районный суд Киева начал допрос сотрудника милиции Сергея ТРЕТЬЯКОВА, которого Генеральная прокуратура признана потерпевшим по уголовному делу против экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в результате незаконного получения его водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ однокомнатной квартиры в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса С.ТРЕТЬЯКОВ сообщил, что в этом году следователь Генеральной прокуратуры вызвал его по телефону для дачи объяснений по указанному делу. Как отметил пострадавший, о получении водителем экс-министра Л.ПРИСТУПЛЮКОМ квартиры он сначала узнал из СМИ, а уже во время визита к следователю официально убедился в том, что такое дело действительно существует.

По словам С.ТРЕТЬЯКОВА, как ликвидатор аварии на ЧАЭС, он находится в льготной квартирной очереди с 1998 года. Он отметил, что во время допроса у следователя написал заявление в качестве пострадавший.

В то же время С.ТРЕТЬЯКОВ не смог дать четкого ответа на вопрос представителей прокуратуры, почему такое заявление он написал лишь в этом году, а не ранее, объяснив свою нерешительность неосведомленностью в вопросе относительно получения квартир. При этом милиционер добавил, что в прокуратуру пришел не в связи с нарушением его прав на получение жилья, а из-за того, что его вызывали.

Давая ответы на вопрос адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, почему он считает себя пострадавшим, С.ТРЕТЬЯКОВ сказал: «Я считаю себя пострадавшим по этому уголовному делу потому, что эту квартиру мог получить либо я, либо тот, кто стоит передо мной в очереди, и тогда бы я получил квартиру раньше, не ожидая, когда она мне не понадобится».

Вместе с тем, на вопрос, считает ли пострадавший, что именно Ю.ЛУЦЕНКО должен предоставить ему жилье, С.ТРЕТЬЯКОВ ответил: «Жилую площадь по тому статусу, который я имею, ни Юрий Витальевич, ни кто-либо другой не предоставляет. Я считаю, что квартиру дает мне государство в установленном порядке».