Провокацию против флага Украины расследует Дзержинский райотдел

В Харькове милиция начала проверку по факту повреждения на Площади Свободы 20 августа во время столкновения между представителями оппозиции и сторонниками Партии регионов самого большого флага Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, вчера в Харькове на Площади Свободы во время проведения репетиции по развертыванию полотнища, которое символизирует государственный флаг Украины, между участниками мероприятия возникла конфликтная ситуация, в ходе которой было повреждено указанное полотнище.

"Проверку по данному факту проводит Дзержинський райотдел Харьковского городского управления ГУМВД Украины в области", - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, вчера Харькове во время акции «Родной флаг нас объединяет», которую проводила Украинская народная партия, поврежден самый большой в Украине государственный стяг.

Заявление об инциденте обнародовало руководство областной организации УНП.

«Во время проведения акции «Родной флаг нас объединяет», - говорится в заявлении, - представители Партии регионов совершили провокацию, сопровождаемую нарушением общественного порядка... Члены организации «Молодые регионы»... серьезно повредили сине-желтое полотнище и спровоцировали столкновение... При этом около десятка милиционеров, которые должны были обеспечивать охрану общественного порядка, не вмешивались в конфликтную ситуацию и не реагировали на жалобы граждан и депутатов».

По словам организаторов, акция по развертыванию флага УНП в Харькове была проведена впервые. Этот флаг изготовили в Донецкой области в 2007 году. В Харьков его передали из Ивано-Франковска, после развертывания в Чернигове флаг будет принимать участие в акции в Киеве 24 августа. Для этого флаг нужно будет зашивать, поскольку в Харькове ему нанесли повреждение площадью около 1 м. Общие размеры флага - 30 на 45 м.