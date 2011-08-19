Тимошенко отказалась от медицинского осмотра специалистами Минздрава

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Лукьяновском СИЗО, отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В сообщении напоминается, что в связи с заявлениями подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО об ухудшении состояния ее здоровья Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство государственного обвинения о проведении медицинского осмотра специалистами Минздрава Украины.

Вчера, 18 августа, в Киевский следственный изолятор прибыла медицинская комиссия в составе ведущих специалистов Минздрава: первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы МОИСЕЕНКО, декана медицинского факультета № 2, заведующего кафедрой терапии Национального медицинского университета имени Богомольца, профессора, главного внештатного специалиста по специальности «терапия» Минздрава Украины Василия НЕТЯЖЕНКО, ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней НМУ им. Богомольца Валентина ТАРАНЧУКА, профессора кафедры общей хирургии №1 НМУ им. Богомольца Инны КОВАЛЬСКОЙ, заведующего отделением неврологии Александровской клинической больницы города Киева, главного внештатного специалиста по специальности «неврология» ГУЗ КГГА Василия КЛИМЕНКО, заместителя директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Л.ВОРОБЕЙ.

Несмотря на это, подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО от проведения медицинского обследования отказалась, о чем был составлен соответствующий акт.

Как сообщал УНИАН, вчера утром защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО обнаружены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ сказал, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд предоставить разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже, во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.