Ющенко: правительству следует улучшить финансирование райадминистраций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией с финансированием и материально-техническим обеспечением местных госадминистраций.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В письменном обращении к руководителю правительства Президент отмечает, что повышение должностных окладов с первого января 2006 года (в соответствии с постановлением Кабмина № 268) состоялось в пределах ранее утвержденных ассигнований на оплату труда в 2006 году. «Как следствие, в большинстве районных государственных администраций работники аппарата в прошлом году не получали материальной помощи и премий или получали их в неполном объеме», – объяснил свою позицию глава государства. Кроме того, на конец года расходы на содержание райгосадминистраций не были полностью профинансированы согласно со сметами. Это, считает В.ЮЩЕНКО, стало причиной возникновения бюджетной кредиторской задолженности по оплате услуг связи, расходов на командировки и обслуживание компьютерной техники.

Президент в письме сосредоточил внимание на проблемах 2007 года: доведенные ассигнования райгосадминистраций отвечают бюджетным запросам лишь на 50-60%, а также не учтена бюджетная кредиторская задолженность 2006 года. Поскольку почти 50% годовых планов расходов (кроме направленных на оплату труда и коммунальных услуг) приходится на четвертый квартал 2007 года, не исключено возникновение новой текущей кредиторской задолженности, считает Глава государства. Президент напоминает, что уже на протяжении нескольких последних лет на местах недостаточно финансируются приобретение мебели, оргтехники, средств связи.

«Прошу Вашего личного вмешательства в решение вопроса улучшения финансирования расходов на содержание райгосадминистраций в текущем году и увеличение расходов по этим статьям в проекте Государственного бюджета на 2008 год», – акцентировано в письме В.ЮЩЕНКО.