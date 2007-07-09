Крымский спикер возмущен сегодяшней акцией крымских татар

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО осуждает перекрытие трассы «Симферополь-Ялта» в районе села Перевальное.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, глава крымского парламента прокомментировал ситуацию следующим образом: «Действия участников этого перекрытия перешли все границы, носят агрессивный, дестабилизирующий характер и ничего общего с процессом справедливого распределения и выделения земельных участков на территории АРК не имеют. Сегодняшняя акция, как и подобные ей противоправные действия, наоборот, препятствует этому процессу и ни к чему хорошему не приведет».

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО потребовал от правоохранительных органов навести в рамках действующего законодательства необходимый порядок на трассе и впредь не допускать подобных экстремальных ситуаций. «Органы правопорядка обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения, а также право граждан на беспрепятственное продвижение по дорогам полуострова. Особенно в разгар курортного сезона», – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром крымские татары - участники "полян протеста", требующие выделения земли в Крыму, проводили протестную акцию на трассе «Симферополь-Ялта». По данным крымскотатарского активиста Руслана КАРИМОВА, точное количество участников акции определить сложно, но «5-6 тысяч есть». Он сообщил, что крымские татары стоят с транспарантами на пешеходных переходах вдоль дороги в районе Красных пещер, а также ходят по пешеходному переходу на трассе тем самым устраивая кратковременное (по несколько минут) перекрытие дороги.

Вместе с тем начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил УНИАН, что в акции, которая проходит в районе поворота на Красные пещеры, участвует всего 500 человек. "В настоящее время там собралось около 500 человек, они "гуляют" по пешеходному переходу, но транспорт пропускают", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

В тоже время некоторые СМИ сообщали, что участники акции протеста перекрыли трассу «Симферополь-Ялта» в нескольких местах, а проезд общественного и личного транспорта на длительное время заблокирован.