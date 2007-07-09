Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область и возвращается в Киев.

Как сообщал УНИАН, в Государственной резиденции «Синегора» в селе Гута Ивано-Франковской области состоялась двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ.

Среди главных тем диалога – дальнейшее развитие Украины и Польши и важнейшие аспекты подготовки стран к проведению финальной части футбольного чемпионата Евро-2012

В ходе переговоров В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ достигли договоренности относительно создания и деятельности Украинско-польского координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, которую будут возглавлять Президенты двух государств.

Кроме того, участники встречи обсудили ход подготовки проекта рамочного двустороннего соглашения относительно Евро-2012, которое урегулирует основные вопросы деятельности сторон, их взаимных обязательств и сотрудничества с третьими сторонами. Участники переговоров договорились принять меры по ускорению подготовки соглашения к подписанию.