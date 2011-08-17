Тимошенко с Яценюком не договорились: ни о едином кандидате, ни даже о списке

Народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ заявляет, что его слова о согласовании единого кандидата на выборы от оппозиции были неправильно истолкованы.

Об этом он сказал УНИАН на просьбу прокомментировать обнародованное в СМИ интервью.

Как отметил А.ШКИЛЬ, вообще речь шла о парламентских, а не президентских выборах. “Речь шла о том, в данном случае, что если будет предложена та система избирательного закона, которая сейчас у всех на устах, а имеется в виду 50/50, то предварительно достигнута договоренность, что могут быть согласованы оппозицией кандидаты в одномандатный мажоритарный округ. Это был мой тезис”, - объяснил он.

“Ни о каком едином кандидате от оппозиции на президентских выборах речь не шла”, - подчеркнул А.ШКИЛЬ.

Как известно, А.ШКИЛЬ в опубликованном ранее в СМИ интервью, отвечая на вопрос, рассматривал ли БЮТ возможность сотрудничества с партией Арсения ЯЦЕНЮКА, сказал: "Насколько я знаю, уже есть предварительная договоренность о выдвижении единого кандидата от оппозиции".