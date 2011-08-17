Тимошенко отказалась задавать вопросы Ющенко

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась задавать вопросы бывшему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который сегодня выступал в качестве свидетеля на заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела о газовых контрактах с Россией 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, когда председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ спросил у Ю.ТИМОШЕНКО, есть ли у подсудимой вопросы к свидетелю В.ЮЩЕНКО, она сказала: «Я не буду задавать вопросы, потому что не хочу, чтобы в этом суде судили Помаранчевую революцию. Я не хочу, чтобы здесь были склоки, выяснения отношений между бывшими Президентом и премьер-министром. То, что сказал ЮЩЕНКО, пусть останется на его совести».

Эти слова присутствующие в зале депутаты от «БЮТ-Батькивщины» встретили аплодисментами, после чего Ю.ТИМОШЕНКО добавила: «Не хочу радовать Банковую».