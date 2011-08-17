Обама прислал поздравление Януковичу

Президент США Барак ОБАМА поздравил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с 20-летием Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я поздравляю Вас и народ Украины с двадцатой годовщиной независимости Вашей страны, которую Вы будете праздновать 24 августа», - сказано, в частности, в письме Президента США к главе Украинского государства.

Как отметил Б.ОБАМА, «двадцать лет тому назад народ Украины обрел утраченные независимость и свободу, к которым он так долго стремился. Все американцы, в частности те, кто приехал в нашу страну из Украины, приветствовали это событие. С тех пор Соединенные Штаты поддерживали демократическое развитие и европейские устремления Украины и будут продолжать это делать, углубляя наше стратегическое партнерство».

«По этому важному случаю народ Соединенных Штатов Америки присоединяется ко мне в праздновании украинской независимости и в надежде на рост возможностей для всех украинцев», - сказано в поздравлении Б.ОБАМЫ.