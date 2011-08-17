Соколовский рассказал, как уже приходил в суд - и никому дела не было

Бывший уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ удивлен заявлениям судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА, что он не являлся по вызову в суд для дачи показаний по делу, а также решению суда о его принудительной доставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил журналистам перед началом своего допроса в Печерском райсуде по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я не понимаю. Меня просто возмущает такая постановка вопроса: якобы я избегаю дачи показаний», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил: «Я приходил, меня вызывали на 10 часов, например, 8-го числа. Простоял до обеда - и никому до меня дела не было. Сказали: по-видимому, не будет (допроса). Я ушел. 10-го числа пришел, написал заявление, что я отбываю из Киева для продолжения лечения. Никто не сказал, что будет вызывать».

«Я находился в санатории «Подолье» в Хмельницкой области, - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. - Вчера меня фактически задерживает милиция прямо на процедурах... Я не понимаю, куда мы идем с такими порядками».

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, милиция вела себя достаточно корректно, он отказался ехать в милицейском автомобиле и ехал на собственном автомобиле, находясь за рулем, в Киев, но «в сопровождении милицейских машин».