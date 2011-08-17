Ющенко в зале суда встретили возгласами «Ганьба!»

Печерский райсуд Киева начал допрос бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в качестве свидетеля по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в зале заседаний депутаты от "БЮТ-Батькивщины" встретили его возгласами: «Ганьба!»

В суде отсутствуют адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ и Александр ПЛАХОТНЮК.

В начале заседания Ю.ТИМОШЕНКО напомнила председательствующему по делу судье Родиону КИРЕЕВУ, что А.ПЛАХОТНЮК вчера просил не назначать очередное заседание суда на сегодня, поскольку у него другое судебное заседание.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, адвокат Н.СИРЫЙ изучает показания свидетелей, и из-за этого не может присутствовать на заседании.

Она в очередной раз отметила, что, поскольку заседания суда по ее делу проходят каждый день, то она и ее адвокаты не могут нормально готовиться к суду.

«Темп, который Вы взяли, лишает меня права нормально готовиться к заседанию и формировать позицию защиты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ.