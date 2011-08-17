В Печерском суде ждут Ющенко

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева, который сегодня в 10.00 продолжит допрос свидетелей по уголовному делу, возбужденному против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, продолжаются митинги ее сторонников и противников.

Как передает корреспондент УНИАН, в обоих митингах принимают участие от 100 до 150 человек.

Как стало известно журналистам от народных депутатов – членов фракции "БЮТ-Батькивщина", Ю.ТИМОШЕНКО доставили из Лукьяновского СИЗО в суд около 8.00.

В помещение суда прошла ее дочка Евгения КАРР, которая является на процессе защитником.

Как ожидается, сегодня суд планирует допросить бывшего уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО и бывшего руководителя службы партии "Батькивщина" Михаила ЛИВИНСКОГО.

Относительно допроса бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО никому из участников процесса не известно, появится ли он сегодня в суд.