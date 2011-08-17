Украинская община Германии обеспокоена репрессиями в Украине

Украинская община федеральной земли Баден-Зюртемберг (Германия), а также прихожане украинского прихода Святого Василия Великого в Штутгарте, выразили обеспокоенность в связи с судебным процессом над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, также Украинская община Германии обеспокоена ростом масштабов политических репрессий в Украине в отношении лидеров оппозиции.

"Мы возмущены репрессиями против оппозиционных политических партий, общественных организаций, деятелей культуры и искусства с целью расправы и запугивания, нарушениями права на свободу слова", - говорится в обращении общины, адресованном Ю.ТИМОШЕНКО.

Украинская община заявила, что особенно ее тревожит "бессмысленное и беззаконное судилище над лидером оппозиции", и сообщила, что собрала подписи под петицией против действий властей в Украине, и передала ее Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ через Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Кроме того, украинцы Германии обратились к канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ с призывом не прекращать наблюдение на дипломатическом уровне за политическими событиями в Украине.