Турчинов: Бойко запутался в показаниях

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО во время дачи показаний в суде «запутался в своих показаниях».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», об этом А.ТУРЧИНОВ сказал, комментируя ход сегодняшнего судебного заседании в Печерском райсуде Киева, который продолжает рассматривать уголовное дело об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ 2009 года.

«Пропагандистская машина администрации президента долго рассказывала басни, что газовые соглашения подписывались в зависимости от списания долгов ЕЭСУ», - сказал он, добавив, что еще во времена президентства Леонида КУЧМЫ в судах это дело было закрыто.

По его словам, «потом администрация президента изменила тактику и стратегию».

«Они начали рассказывать, что, видите ли, ЕЭСУ имеет долги перед Минобороны Российской Федерации», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что демонстрировалось письмо Минобороны РФ о наличии «каких-то мифических долгов».

«Они даже пытались вокруг этого формировать основания для каких-то уголовных дел. Об этом сообщали и СБУ, и ГПУ. В то же время господин БОЙКО забыл, что стратегия изменилась, и опять начал рассказывать, что соглашения подписывали в обмен на списание долгов ЕЭСУ», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он назвал происходящее в Печерском райсуде «грязным фарсом», добавив, что власть даже не имеет свидетелей, способных адекватно давать показания.

«Поэтому они присылают людей, которые связаны с коррупционными схемами, с «РосУкрЭнерго», которые защищают РУЭ и тотальную коррупцию в Украине», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он также заметил, что обвинение и судья снимают все вопросы, которые касаются реальной коррупции высокопоставленных чиновников, и не хотят выяснения реальных причин газового кризиса начала 2009 года, «когда Юлия ТИМОШЕНКО спасла Украину».