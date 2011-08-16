Королевская сделала оберег для Тимошенко (фото)

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») приняла участие в мастер-классах мастеров традиционных ремесел на Национальной Сорочинской ярмарке и своими руками сделала оберег для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Оберег - традиционный украинский символ защиты от зла. Я надеюсь, что этот сувенир, сделанный под руководством лучших украинских мастеров, поможет Юлии Владимировне в ее борьбе и передаст ей силу и любовь украинского народа», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, добавив, что собирается лично передать оберег лидеру БЮТ.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что многие люди на ярмарке, как ремесленники, так и гости, просят передать Ю.ТИМОШЕНКО слова поддержки.

«Они убеждены, что арест лидера оппозиции - это политический процесс, который не имеет ничего общего с правосудием», - сказала народный депутат.

Напомним, ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что будет добиваться личной встречи с лидером БЮТ в Лукьяновском СИЗО.