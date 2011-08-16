Бойко прибыл в Печерский суд

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО прибыл в Печерский районный суд для дачи показаний по делу об обвинении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий во время подписания газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 должно продолжиться судебное заседание.