Королевская: Китайским вышиванкам не место в Украине

«То, что вышиванки делают в Китае и продают доверчивым туристам под видом украинских, выходит за пределы разумного», - убеждена народный депутат (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Об этом она заявила на круглом столе с ремесленниками на Сорочинской ярмарке.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, ремесленничество и народные промыслы должны получить поддержку от государства. Она продемонстрировала вышиванку, купленную в одном из сувенирных магазинов Киева, но произведенную в Китае.

«Это не единичный случай. Сегодня традиционные украинские изделия из лозы делают в Малайзии, рисунки для сувениров штампуют в Турции, тарелки «Слава Украине!» - в Китае. Ни в одной стране мире так безразлично не относятся к своей культуре, своей истории, национальному достоянию и производителю», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства подчеркнула, что этот вопрос приобретает особую актуальность в канун проведения Евро-2012. «В Украину приедут тысячи туристов, и традиционные украинские сувениры будут иметь спрос как никогда. У нас есть шанс вдохнуть новую жизнь в украинского ремесленника», - сказала на круглом столе Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат считает, что государство должно обеспечить ремесленничеству новые стимулы, в частности налоговые льготы. Это позволит создать новые рабочие места, особенно в депрессивных регионах, выведет из тени малый бизнес, поддержит туристический сектор.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что нужны не отдельные целевые программы, а новый закон, который комплексно поможет защитить отечественного производителя, уникальные традиции украинских ремесленников и народных промыслов.

На круглом столе Н.КОРОЛЕВСКАЯ обсудила с ремесленниками будущие нормы закона. «Я предлагаю выработать единую позицию и начать совместную разработку этого законопроекта. Украинские вышиванки должны шить украинцы», - заявила председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.