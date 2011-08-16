Ющенко хотят видеть в Печерском суде завтра

Печерский районный суд Киева пригласил на 17 августа экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на допрос в качестве свидетеля по делу об обвинении экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

По словам адвоката, как он понял из решения суда, В.ЮЩЕНКО должен явиться на допрос 17 августа.

При этом Ю.СУХОВ добавил, что это суд повторно пригласил экс-президента, и пока еще не принудительно.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывшего Президента В.ЮЩЕНКО для вызова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.

Сегодня, 16 августа, Р.КИРЕЕВ зачитал заявление представителей В.ЮЩЕНКО, поступившее в канцелярию Печерского райсуда Киева. В нем В.ЮЩЕНКО отмечает, что поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Заявление датировано 10 августа этого года.

Позже Р.КИРЕЕВ решил повторно пригласить бывшего Президента для дачи показаний по делу Ю.ТИМОШЕНКО.