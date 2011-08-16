Пинзеник не придет в суд - он после инфаркта

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ решил не приглашать бывшего министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА лично, и объявить на заседании его показания, данные во время досудебного следствия по уголовному делу об обвинении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено в суде.

До этого представители прокуратуры, выражая свое мнение, отметили, что следует объявить показания В.ПИНЗЕНИКА, данные во время досудебного следствия, поскольку на данный момент сам он не может явиться в суд по состоянию здоровья.

В свою очередь, защита Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что В.ПИНЗЕНИК подал заявление о своем состоянии здоровья уже давно, и сегодня следует еще раз проверить, в состоянии ли он явиться в суд лично.

После заслушивания мнения сторон судья решил не приглашать В.ПИНЗЕНИКА для дачи показаний, и зачитать его показания, данные во время досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства В.ПИНЗЕНИКА для вызова его на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщает Украинская правда, Пинзеник передал в суд врачебный вывод из больницы "Феофания" о том, что он находится в отделении интенсивной терапии, кардиологии после инфаркта миокарда, и ему противопоказанные действия, связанные с эмоциональной нагрузкой.

Сегодня, 16 августа, Р.КИРЕЕВ зачитал заявление В.ПИНЗЕНИКА, поступившее в канцелярию Печерского райсуда Киева. В нем В.ПИНЗЕНИК отмечает, что поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Также к заявлению прилагается заключение медицинского заведения, согласно которому В.ПИНЗЕНИК находится на лечении в кардиологическом отделении больницы «Феофания». Согласно заключениям врачей, экс-министру финансов диагностировали инфаркт Миокарда, он находится в тяжелом состоянии, ему противопоказаны психоэмоциональные нагрузки, в связи с чем он не может явиться на судебное заседание.