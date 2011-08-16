Суд начал допрашивать Ливинского
10:59, 16 августа 2011Политика
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Перед ним был Куйбида
Печерский районный суд Киева закончил допрос в качестве свидетеля бывшего министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ по делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, суд начал допрос руководителя службы партии "Батькивщина" Михаила ЛИВИНСКОГО.
Как сообщал УНИАН, на допросе М.ЛИВИНСКОГО настаивала Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты.
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