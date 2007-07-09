Ющенко позвонил Януковичу в Испанию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с днем рождения.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО перед отлетом в Гуту поздравил В.ЯНУКОВИЧА, пожелал ему крепкого здоровья, успешной деятельности в должности главы правительства, счастья, мира и здоровья его семье.

Как сообщалось, сегодня В.ЯНУКОВИЧ празднует свое 57-летие. Он находится в Испании на лечении.