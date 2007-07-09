Червоненко не будет финансировать оранжевых, потому что воруют?

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО не планирует финансировать избирательную кампанию блока «Наша Украина - Народная самооборона».

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил в интервью газете «Дело» (№112/402 от 9 июля 2007 года)

«Не думаю. Таких разговоров не было. Я уже финансировал «Нашу Украину» в Запорожье на выборах 2006 года, когда рейтинг «оранжевого» движения был минус, а не плюс. Я давал большие деньги, половина из которых была украдена», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.