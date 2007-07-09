Сколько украинцев намерены голосовать 30 сентября (опрос)

78,1% украинцев намерены принять участие в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «Фонд «Общественное мнение – Украина».

13,9% опрошенных ответили, что не собираются принимать участия в выборах. 8% - затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 20 по 30 июня, было опрошено 2 тыс. респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.