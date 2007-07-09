Кириленко тоже дали портфель

Решение принято единогласно

Лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО избран председателем Политического совета блока "Наша Украина – Народная самооборона". Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, соответствующее решение было принято сегодня единогласно во время заседания Политсовета “Нашей Украины - Народной самообороны”. Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, которая является форматом избирательного блока. Декларацию подписали: от “Нашей Украины” - Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, “Народного руха Украины” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза - Владимир СТРЕТОВИЧ, “Поры” – Владислав КАСЬКИВ, Партии защитников Отечества – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, “Европейской партии Украины” – Николай КАТЕРИНЧУК.

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