В ПР Тимошенко напоминают, кто был при власти, когда погиб Кравченко

На момент гибели Юрия Кравченко Тимошенко и ее соратники были у власти.

Об этом, комментируя опасения Юлии Тимошенко за свою жизнь, напоминает народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Иван Вернидубов.

«Хочу напомнить Тимошенко, что когда она говорит о «трюках власти» с Кравченко и Кирпой, то забывает, что на момент гибели Ю. Кравченко она занимала пост премьер-министра, В. Ющенко - президента, Ю. Луценко – министра МВД, а А. Турчинов – был главой СБУ», - цитирует парламентария пресс-служба Партии регионов.

Нардеп считает, что заявления о том, что «им», то есть, власти, «повторять трюки с Кирпой и Кравченко не стоит», Тимошенко нужно адресовать самой себе и своим ближайшим соратникам. Ведь именно они на тот момент несли всю полноту ответственности за соблюдение законности в Украине, в частности – за безопасность граждан.

«Нынешние заявления Тимошенко являются очередной манипуляцией общественным мнением, извращением фактов и попыткой привлечь внимание к своей персоне своим эпатажным заявлением», - подытожил И. Вернидубов.