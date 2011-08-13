Тимошенко заявила, что опасается за свою жизнь

Экс-премьер-министр Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО опасается за свою жизнь.

Как передает Би-Би-Си, об этом она заявила в письменном интервью сайту EUobserver.com еще до того, как 12 августа Апелляционный суд Киева отказался рассмотреть жалобу на решение Печерского райсуда о ее аресте.

"Конечно, боюсь, - написала она. - Я в курсе сталинской поговорки: "Нет человека - нет проблемы". В прошлом было слишком много "несчастных случаев", как например, предполагаемое самоубийство бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко, который каким-то образом сумел выстрелить себе в голову дважды".

Ю.Кравченко был найден мертвым в марте 2005 году у себя на даче. Он должен был давать показания на суде по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.