Кирееву объяснили: только «больной» считает давлением призывы к гуманизму

В призыве представителей Церквей и религиозных организаций Украины к Печерскому райсуду Киева освободить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи нет никакого давления на суд.

Об этом заявил в комментарии УНИАН эксперт по религиозным вопросам Юрий ДОРОШЕНКО.

По его мнению, духовная опека над Ю.ТИМОШЕНКО, помощь и призыв к милосердию - прямая обязанность перед Богом для каждого христианина, а тем более пастыря.

«Задача пастыря - опека над теми, кто попал в беду, арестован или заключен в тюрьму. О важности этой миссии свидетельствует вся двухтысячелетняя история христианской Церкви. Поэтому здесь нет никакого давления на суд. Если мы говорим, что хотим, чтобы суд был справедливым, мы же на него не давим. Так же нужно воспринимать и призывы к гуманизму», - заявил Ю.ДОРОШЕНКО.

«Примеров того, как христиане не только призывали милосердно относиться к заключенным, но и реально помогали им, немало. Каждому судье стоило бы знать, что Церковь по особенному смотрит на тех, кто оказался за решеткой. Верующий человек видит в них людей, которые нуждаются в моральной и материальной помощи», - отметил Ю.ДОРОШЕНКО.

По мнению эксперта, «отделение Церкви от государства не означает отделения Церкви от общества». Он приводит статью 5 Закона «О свободе совести и религиозных организациях», которая толкует принцип отделения Церкви от государства, даже гарантирует священнослужителям «право на участие в политической жизни наравне со всеми гражданами». Ю.ДОРОШЕНКО призывает не относиться к священнослужителям как к неполноценным гражданам, как это было в советские атеистические времена.

«Я внимательно ознакомился со всеми обращениями представителей Церквей и религиозных организаций к Печерскому суду Киева по делу Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой взять ее на поруки, и могу сказать, что они пропитаны ответственностью и гуманизмом. Кстати, украинским судьям еще необходимо напомнить, что гуманизм является одним из основных принципов судопроизводства. Духовные пастыри, как полноценные граждане Украины, призывают судью действовать исключительно по закону и помнить об ответственности перед Богом. Их призыв к милосердию только морально больной человек может расценить как давление на суд. Владыки и отцы видят в лице Юлии ТИМОШЕНКО в первую очередь искреннюю христианку», - отметил религиозный эксперт.

«Честно говоря, не понимаю, почему так обеспокоены некоторые суды. Статья 152 Уголовно-процессуального кодекса Украины твердит, что личная порука заключается во взятии от лиц, заслуживающих доверия, письменного обязательства о том, что они ручаются за надлежащее поведение и явку обвиняемого по вызову и обязываются при необходимости доставить его в органы дознания, досудебного следствия или в суд по первому о том требованию. И здесь священнослужители не исключение», - отметил Ю.ДОРОШЕНКО.

Как сообщалось, судья Высшего хозяйственного суда Олег ХРИПУН назвал обращения к Печерскому суду представителей УПЦ КП, Римско-католической церкви и объединенной церкви евангелистов христиан-баптистов с просьбой освободить Ю.ТИМОШЕНКО на поруки такими, которые «при определенных обстоятельствах их высказывания могут расцениваться как вмешательство в правосудие».