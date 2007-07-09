Луценко предлагает подождать десять дней

Блок “Наша Украина - Народная самооборона” через десять дней намерен обнародовать стратегию своей деятельности.

Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО.

“Стратегия блока будет сформирована в ближайшие десять дней и публично проанонсирована”, - сказал он.

При этом, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он лично выступает за то, чтобы блок направил свою деятельность на радикальную борьбу с коррупцией, в первую очередь - снятие депутатской неприкосновенности. “Мы все понимаем, что без этого ключа не сдвинется огромная проблема, которая разъела все общество”, - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, необходимо радикально изменить законодательную базу для более эффективной деятельности правоохранительных органов. “Милиция сегодня в некоторых случаях абсолютно бесправна, а в других случаях абсолютно бесконтрольна”, - отметил лидер блока. Кроме того, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, необходимо провести полную переаттестацию судейского корпуса, милиции и прокуратуры.

Он также отметил, что блок должен заниматься развитием европейских стандартов жизни.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что минимальная зарплата должна составлять 500 грн., должна быть увеличена помощь при рождении ребенка и пенсии. Европейские стандарты, по его словам, должны быть внедрены и в систему образования и здравоохранения.